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Происшествия

Полиция Севастополя задержала подозреваемого в краже золота

Злоумышленник воспользовался сладким сном своего собутыльника.

Пока 72-летний севастополец спал, у него похитили ювелирные украшения стоимостью около 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Как стало известно, пенсионер пригласил в квартиру своего 31-летнего знакомого для совместного застолья. Когда хозяин квартиры спустя некоторое время уснул, его приятель, пользуясь свободным доступом, тайком похитил из письменного стола золотую цепочку с нательным крестиком и перстень, после чего скрылся.

Похищенные ювелирные изделия мужчина сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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