Происшествия
Полиция Севастополя задержала подозреваемого в краже золота
Злоумышленник воспользовался сладким сном своего собутыльника.
Пока 72-летний севастополец спал, у него похитили ювелирные украшения стоимостью около 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.
Как стало известно, пенсионер пригласил в квартиру своего 31-летнего знакомого для совместного застолья. Когда хозяин квартиры спустя некоторое время уснул, его приятель, пользуясь свободным доступом, тайком похитил из письменного стола золотую цепочку с нательным крестиком и перстень, после чего скрылся.
Похищенные ювелирные изделия мужчина сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды.
Подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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