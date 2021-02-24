Под Симферополем сгорел гараж вместе с автомобилем

В селе Красное Симферопольского района сгорел гараж с автомобилем.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

«Как отметили спасатели, площадь пожара составила 28 квадратных метров на территории частного дома. Существовала угроза распространения огня на расположенные рядом хозпостройки», - рассказали в пресс-службе.

По словам специалистов, значительное время в тушении пожара заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции здания. Автомобиль и гараж сгорели практически полностью.

Однако пожарным удалось избежать дальнейшего перехода огня. Пострадавших нет. Причины выяснят эксперты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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