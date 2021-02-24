Происшествия
Под Симферополем сгорел гараж вместе с автомобилем
В селе Красное Симферопольского района сгорел гараж с автомобилем.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
«Как отметили спасатели, площадь пожара составила 28 квадратных метров на территории частного дома. Существовала угроза распространения огня на расположенные рядом хозпостройки», - рассказали в пресс-службе.
По словам специалистов, значительное время в тушении пожара заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции здания. Автомобиль и гараж сгорели практически полностью.
Однако пожарным удалось избежать дальнейшего перехода огня. Пострадавших нет. Причины выяснят эксперты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Самолет из Симферополя совершил вынужденную посадку в Ростове. Самолет компании «Уральские авиалинии», вылетевший из Симферополя в Москву в 9.20 утра по расписанию, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова «Платов».
В Крыму появился местный Хатико - пес, который ждет умершего хозяина около года. В Крыму опубликовали фото местного Хатико. Пес, который ждет своего умершего хозяина, проживает в Судаке.
К Земле приближаются три астероида, один - размером со стадион. Астероид размером со стадион приблизится к Земле 22 февраля. Он пролежит на расстоянии около четырех миллионов километров от планеты.
В Азовском море готовятся к ЧС из-за судна с ядовитым грузом. Для оценки возможного вреда людям и природе и распространения угрозы из-за сухогруза April, которое 19 февраля подало сигнал бедствия, в Темрюк выехали краевые и федеральные эксперты.
В Севастополе появится реабилитационный центр для переболевших коронавирусом
Развернуть его планируется в одном из зданий пансионата «Изумруд».
Закатывают в бетон: Форосский парк в Ялте начали застраивать
Местные жители развернули кампанию по борьбе с уничтожением особо охраняемой природной территории.
Мэр Бахчисарая поздравил горожан с 23 февраля открыткой с военной техникой стран НАТО фото
На сайте администрации Бахчисарая 23 февраля размещено поздравление от главы города Дмитрия Скобликова с праздником «Днем защитника отечества», проиллюстрированное изображением военной техники стран НАТО.
В Азовском море готовятся к ЧС из-за судна с ядовитым грузом
Для оценки возможного вреда людям и природе и распространения угрозы из-за сухогруза April, которое 19 февраля подало сигнал бедствия, в Темрюк выехали краевые и федеральные эксперты.
вчера
Крыму пообещали повторение аномальных морозов
24 часа назад
МТС снова изменил тарифы для крымчан без предупреждения
10 часов назад
Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски
Подавляющее большинство заболевших COVID-19 крымчан не соблюдали масочный режим в общественных местах и на работе.