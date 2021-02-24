Власть
Под Севастополем выявлено загрязнение земель
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Виновное лицо уже привлечено к ответственности.
В селе Верхнесадовом под Севастополем выявлен факт несанкционированного размещения строительных отходов на земельном участке. О нарушении в соответствующие органы сообщили местные жители, сообщает пресс-служба Севприроднадзора.
По данному факту Севприроднадзором завершено расследование дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ за размещение отходов на своем земельном участке, что привело к загрязнению земель.
«Виновное лицо привлечено к ответственности. Ведется работа по расчету вреда, причиненного почвам», – сказано в сообщении.
Добавим, что Нахимовским районным судом Севастополя на возражение об отмене постановления Севприроднадзора принято решение о том, что постановление остается в силе.
В тексте использованы материалы: Форпост
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