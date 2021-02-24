Происшествия
Под Алуштой мужчина упал с подпорной стены в реку
В пгт. Партенит сорвавшийся с подпорной стены мужчина упал в русло реки Узень, в результате чего не смог самостоятельно передвигаться, сообщает 24 февраля пресс-служба российского МЧС по Крыму.
«По прибытии на место вызова стало известно, что мужчина упал с высоты около 3 метров. Спасатели, используя альпинистское снаряжение и специальные носилки, эвакуировали пострадавшего в безопасное место», – говорится в сообщении.
Пострадавшего мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
В январе в Старом Крыму по дороге на монастырь Сурб-Хач мужчина упал с обрыва.
До этого также сообщалось, что в Гурзуфе мужчина упал с подпорной стены высотой более двух метров, его увезли в больницу. В ноябре 2020 года сообщалось о том, что с подпорной стены в Ялте в реку сорвался пенсионер. В поселке Кастрополь под Ялтой женщина упала с 4-метровой высоты во время прогулки по набережной.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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