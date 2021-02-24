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Власть

От двух до четырех: новые штрафы за неповиновение полиции на митингах

17:13 среда, 24 февраля 2021
От двух до четырех: новые штрафы за неповиновение полиции на митингах

фото © gazeta.ru

В России изменены размеры штрафов за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и за нарушения при спонсировании публичных акций.

Соответствующий закон подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, штрафы увеличены и отныне составляют для граждан от 2 до 4 тысяч рублей. Если правонарушение совершенно повторно, придется заплатить от 10 до 20 тыс. рублей.

Если средств на уплаты штрафа нет, в качестве меры наказания могут быть определены общественные работы продолжительностью от 40 до 120 часов. Альтернативой денежной выплате также может стать арест на 15 суток.

Закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и за нарушения при спонсировании публичных акций в России был одобрен Совфедом 17 февраля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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