МТС снова изменил тарифы для крымчан без предупреждения

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Компания «МТС» изменила условия тарифов, которыми пользуются жители Республики Крым и Севастополя с 2014 года.

Об этом сообщили крымчане, пользующиеся разными услугами от оператора мобильной связи «МТС».

«Снова втихаря изменили тарифы», «За интернет и связь будем платить больше», - сетуют крымчане. Речь идет о росте тарифов на услуги – интернет и связь.

Если раньше за «минуты» (бесплатные звонки на номера «МТС») крымчане платили 3,50 руб, то теперь цена выросла до 4,10 руб.

Те, кому удалось подключить тариф «Smart Безлимитище», будут платить за минуты, SMS и интернет на 55 рублей больше – не 350 рублей, как раньше, а 405 рублей в месяц.

Выросла цена на услуги по услугам «БИТ» (интернет). Если раньше за 75 МБ/сутки крымчане платили 200 рублей в месяц, то после изменений цена выросла до 230 рублей.

Многие крымчане жалуются, что об изменениях в тарифах компания не оповестила абонентов. О том, как изменился тариф, можно посмотреть в разделе «Услуги» в приложении от компании.

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