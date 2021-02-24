Минздрав Крыма сократил места для коронавирусных больных еще на 500 коек

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Несколько крымских медучреждений, которые ранее были переведены в статус ковидных госпиталей, возвращаются в нормальный режим работы.

Как сообщил сегодня на совещании оперативного штаба по вопросам распространения COVID-19 министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко, количество мест для коронавирусных больных решено сократить еще на 505 коек.

«Для лечения пациентов от новой коронавирусной инфекции и внебольничных пневмоний в стационарных условиях функционирует 2 109 коек. Напомню, что на прошлой неделе было 2 614, – сообщил он. – Коечный фонд на сегодняшний день будет сокращен на 505 коек».

Министр сообщил, что будут сокращены: 60 коек в Красногвардейской центральной районной больнице, 60 – в Сакской районной больнице, 80 – в центральной горбольнице Армянска, 90 – в ялтинском филиале ФМБА, 20 – в Белогорской центральной райбольнице, по 25 коек – в Судакской горбольнице и Нижнегорской райбольнице, 30 – в Алуштинской горбольнице и 110 – в Симферопольском клиническом роддоме №2.

Также министр уточнил, что Ленинская и Красногвардейская районные больницы планируют полностью прекратить прием ковидных пациентов на текущей неделе.

«Возвращаются к нормальной жизни. Штатному обслуживанию пациентов. Может быть, и упростится у нас маршрутизация», – прокомментировал доклад министра глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего, по данным министра здравоохранения РК, за прошедшую неделю в стационары были госпитализированы 487 пациентов с COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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