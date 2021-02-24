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Странности

Мэр Бахчисарая поздравил горожан с 23 февраля открыткой с военной техникой стран НАТО

Мэр Бахчисарая поздравил горожан с 23 февраля открыткой с военной техникой стран НАТО

фото © скрин

На сайте администрации Бахчисарая 23 февраля размещено поздравление от главы города Дмитрия Скобликова с праздником «Днем защитника отечества», проиллюстрированное изображением военной техники стран НАТО.

«Этот праздник олицетворяет силу и мощь воинской службы, любовь к своей отчизне, верность ратному долгу. 23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. Особую благодарность выражаем ветеранам Великой Отечественной войны и участникам локальных конфликтов. Их жизнь – самый яркий пример героизма и мужества, самоотверженного служения Отчизне», – сказано в поздравлении.

При этом на изображении к поздравлению размещены: американский истребитель Grumman F-14 Tomcat, американский авианосец USS John C. Stennis рядом с канадским судном HMCS Vancouver и танк, созданный турецким художником в 3ds Max.

В минувшем году, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» председатель Тамбовской областной Думы в России Евгений Матушкин также разместил поздравление к 23 февраля с военным самолетом НАТО, которое вскоре ему пришлось оперативно удалять.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Мэр Бахчисарая поздравил горожан с 23 февраля открыткой с военной техникой стран НАТО

Мэр Бахчисарая поздравил горожан с 23 февраля открыткой с военной техникой стран НАТО фото

На сайте администрации Бахчисарая 23 февраля размещено поздравление от главы города Дмитрия Скобликова с праздником «Днем защитника отечества», проиллюстрированное изображением военной техники стран НАТО.

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