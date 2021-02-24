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Коронавирус в Крыму

Крымчане жалуются на сбои в графике вакцинации от COVID-19

17:42 среда, 24 февраля 2021
Крымчане жалуются на сбои в графике вакцинации от COVID-19

фото © pravda.com.ua

Около трех десятков обращений из-за сбоев в графике вакцинации от коронавируса поступило от жителей Крыма за неделю.

Об этом во время заседания оперштаба по противодействию коронавирусу заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Если мы назначаем человеку конкретную дату, когда человек должен прийти на прививку, это значит, что мы уже распланировали имеющиеся у нас возможности, – сказал Аксенов. – 30 обращений в неделю – это много. Значит, мы где-то что-то не разъясняем соответствующим образом».

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко объяснил проблемы сбоями в графике поставки вакцины. Аксенов поручил при составлении графика для граждан исходить не из планов поставки вакцины, а из ее фактического наличия в регионе.

По данным минздрава республики, накануне в Крым поступило еще 8,3 тысячи доз вакцины. Отличием новой партии стала расфасовка вакцины: один флакон – одна доза. Ранее каждый флакон содержал пять доз вакцины, это обязывало медиков проводить вакцинацию партиями по пять человек.

«Из полученных 50 432 доз вакцин на сегодняшний день привито 34 528 человек, из них 8 480 получили второй компонент», – сообщил Остапенко.

Неделю назад Остапенко заявлял об увеличении количества пунктов вакцинации. Также сообщалось, что медики в Крыму готовы прививать от коронавируса до 200 тысяч человек в месяц. Массовая вакцинация в Крыму началась 18 января. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Крымчане жалуются на сбои в графике вакцинации от COVID-19

Крымчане жалуются на сбои в графике вакцинации от COVID-19

Около трех десятков обращений из-за сбоев в графике вакцинации от коронавируса поступило от жителей Крыма за неделю.

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