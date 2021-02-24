Крымчане смогут получить украинское свидетельство о рождения дистанционно

Украинское свидетельство о рождении детей в Крыму и Севастополе можно будет оформить онлайн.

Для этого власти создают специальный сервис под названием «єМалятко», разработка которого, по информации Минюста Украины, находится на завершающей стадии.

Об этом пресс-служба министерства сообщила на своей странице в Facebook.

«Родители младенцев будут получать электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. Номер документа нужно будет внести к заявлению на портале «Дія», на основании которого отдел ГРАГС (Органы регистрации актов гражданского состояния) проведет государственную регистрацию рождения и оформит свидетельство», – пояснили в Минюсте.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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