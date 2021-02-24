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Власть

Константинов заявил, что крымчане должны отдать Путину все дворцы

09:43 среда, 24 февраля 2021
Константинов заявил, что крымчане должны отдать Путину все дворцы

фото © aif.ru

По словам спикера республиканского парламента, «население полуострова обязано президенту России за спасение».

Председатель крымского парламента ничему не удивился при просмотре фильма-расследования Алексея Навального о приписываемом президенту России дворце в Геленджике.

В комментарии «Радио Спутник» крымский политик заявил, что протесты в Крыму невозможны, так как жители региона «привиты» от подобных «провокаций». Говоря о фильме Навального, Константинов отметил, что не испытал при просмотре никаких эмоций. Он считает, что показанный дворец является обычным домом или дачей.

Председатель Госсовета добавил, что все должны передать Путину по 44 дворца. Он считает, что крымчане готовы отдать президенту России все за свое «спасение», потому что «Путин спас Крымский полуостров и все государство».

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