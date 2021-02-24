Какой сегодня праздник 24 февраля

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Сегодня, 24 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Великий Велесов день

Великий Велесов день — день, посвященный Велесу Зимнему. Вся природа все еще пребывает в ледяном сне. И только одинокий Велес Коровин, наигрывая в свою волшебную дудочку, ходит-бродит по городам и весям, не давая загрустить людям. Злится Марена-зима на Велеса, напуская на него лютый мороз, а на скотину «коровью смерть», но никак не может одолеть.

Молодые женщины в этот день пьют крепкий мед, чтобы «коровы были ласковы», а затем бьют своих мужей днищем (доской для прядения льна), чтобы «волы были послушные». В этот день в требу приносится коровье масло.

День памяти преподобного Димитрия Прилуцкого

Преподобный Димитрий Прилуцкий, Вологодский чудотворец, родился в г. Переяславле-Залесском в благочестивой купеческой семье. В детстве был научен чтению и с большим прилежанием читал Священное Писание и поучения святых отцов. Юношей он принял монашество в Нагорном Борисоглебском монастыре Переяславля.

Местное население относилось к преподобному Димитрию с великим почтением и любовью, получая через него всевозможную Божию помощь. За высокое духовное совершенство Господь сподобил преподобного Димитрия дара прозорливости и чудотворений.

Скончался преподобный Димитрий Прилуцкий в глубокой старости 11 февраля 1392 года. Тело святого было погребено в построенной им Спасской церкви. Вскоре у гроба преподобного Димитрия стали совершаться чудеса и исцеления, и почитание его распространилось по всей земле Российской.

На основании рассказов ученика преподобного Димитрия, игумена Пахомия, прилуцкий инок Макарий написал его Житие.

Власьев день

24 февраля по новому календарю (11 февраля по старому) отмечают Великий Велесов день, который также называют день святого Власа. Этот праздник пошел еще со времен древнего язычества.

Также сегодня, 24 февраля, отмечают такие праздники:

- День независимости Эстонии

- Праздник съехавшей крыши

- День полосок и пятнышек

- День рождения лотереи

- День маффинов (National Muffin Day) в США

- День начала борьбы за независимость на Кубе

- День кукурузной лепешки (National Tortilla Chip Day) в США

- День инженера в Иране

- Драгобете в Румынии

- День таможенного и акцизного управления в Индии

- День флага в Мексике

- День национального артиста в Таиланде

Сегодня именины празднуют: Феодора, Захар, Гавриил, Дмитрий, Порфирий, Влас (Власий), Всеволод.

Что происходило 24 февраля в прошлые годы

1466 - в Брюгге (Бельгия) состоялась первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского художника Яна ван Эйка.

1598 - Земский собор в Москве избирает Бориса Годунова на царство.

1656 - первосвященники Русской православной церкви повелели креститься тремя пальцами, прокляв «двухперстное крещение».

1768 - Россия и Польша подписали в Варшаве соглашение с так называемого диссидентского вопроса. Признавая католическую религию господствующей в Польше, Варшавское соглашение предоставляло диссидентам, т.е. православным и протестантам, свободу вероисповедания и полностью уравнивало их в гражданских делах с католиками.

1807 - Папа Римский Пий VII подписал буллу In universalis Ecclesiae regimine, которым было восстановлено Галицкую митрополию и признано за ним права, равные правам киевских митрополитов.

1881 - началось строительство Панамского канала.

1887 - Париж и Брюссель стали первыми столицами государств, которые были объединены телефонной связью.

1918 - провозглашение независимости Эстонии.

1919 - правительства Украины и Польши подписывают соглашение о перемирии.

1938 - появилась в продаже зубная щетка со щетиной из нейлона.

1942 - начала вещание радиостанция «Голос Америки» (на немецком языке).

1955 - в Багдаде подписан договор (Багдадский пакт) между Ираком и Турцией, к которому впоследствии присоединились Великобритания, Иран и Пакистан.

1972 - авария на советской атомной подводной лодке К-19.

1973 - на Центральном телевидении СССР впервые вышла телепередача «Очевидное-невероятное».

1985 - состоялись последние выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик СССР, а также в местных Советах народных депутатов.

1991 - война в Персидском заливе: многонациональные войска под руководством НАТО начали наземное наступление в Ираке и Кувейте.

2008 - Фидель Кастро официально подал в отставку с поста главы правительства Кубы.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 февраля. Какие праздники будут завтра?

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