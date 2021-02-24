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Власть

Какие последствия ЧС на сухогрузе в Керченском проливе будут для Крыма

21:02 среда, 24 февраля 2021
Какие последствия ЧС на сухогрузе в Керченском проливе будут для Крыма

фото © Новости Крыма

Из-за происшествия на сухогрузе April в Керченском проливе, во время которого погиб один из членов экипажа, а остальных эвакуировали на берег, в Краснодарском крае введен режим повышенной готовности для экстренных служб.

Напомним, что в пятницу, 19 февраля, в 16:15, в Керченском проливе севернее порта Кавказ экипаж судна April подал сигнал бедствия в связи с ухудшением состояния здоровья. Механик, гражданин Турции, скончался на борту. Семерых оставшихся моряков разместили в больнице Темрюка. Сухогруз отбуксировали на якорную стоянку.

По предварительной информации речь шла о неизвестном заболевании, поразившем экипаж, сейчас выяснилось, что отравление связано с опасным грузом, которое перевозило судно из Таганрога в турецкий порт Самсун.

«Сухогруз перевозил вещество ферросилиций, которое при намокании выделяет смесь ядовитых газов», — сообщило МЧС по Краснодарскому краю.

Транспортировка такого груза как ферросилиций определена ГОСТами и обладает третьей степенью опасности. Сейчас эксперты как раз и определяют, была или нет нарушена техника безопасности, могло ли это навредить экипажу.

«Как таковое это вещество не оказывает никакого воздействия, если транспортировать в соответствии со стандартами. Предварительно взятые пробы говорят о том, что негативное воздействие отсутствует», — заявил начальник оперативного отдела центра принятия решений института Николай Барышев.

Акватория Керченского пролива находится под постоянным наблюдением ученых. В частности, специалисты Морского гидрофизического института РАН регулярно берут пробы воды и грунта со дна пролива для лабораторных исследований. По словам кандидата географических наук, заведующей отделом биогеохимии моря Натальи Ореховой, интенсивное судоходство и перевалка грузов негативно сказывается на экологии Керченского пролива.

«При этом там существуют такие особенности течения, что эти загрязнения не отлагаются на дне и не образуют стационарную систему», — рассказала эксперт.

Благодаря этому эффекту катастрофическая ситуация у берегов Керчи не складывается, а замора рыб там не наблюдается. Тогда как у берегов Таманского полуострова ситуация как раз обратная. Здешние течения не настолько мощные, поэтому в заливе — зона экологического риска с сероводородом в донных отложениях. В придонном слое воды фиксируется гипоксия и аноксия, когда кислорода менее 30%.

В тексте использованы материалы: Форпост

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