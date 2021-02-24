Двое севастопольцев умерли и 68 заразились коронавирусом за сутки

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В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

За это же время скончались два пациента с COVID-19 в возрасте 57 и 67 лет: в обоих случаях течение осложнялось хроническими заболеваниями. Кроме того выписали по факту выздоровления 62 человека.

Всего в Севастополе с начала пандемии новая коронавирусная инфекция выявлена у 11700 человек, 10548 из них выздоровели, 479 скончались.

«На сегодняшний день в стационарах находится 267 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 22 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 59%. Под наблюдением находятся 633 человека», - сообщили в правительстве Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Три пациента с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Три человека с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски. Подавляющее большинство заболевших COVID-19 крымчан не соблюдали масочный режим в общественных местах и на работе.

В Крыму подтверждено 72 новых случая коронавируса. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 72 человек в Крыму.

Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у 65 человек, двое скончались. Новая коронавирусная инфекция в Севастополе за последние сутки подтверждена у 65 человек.