Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вернувшихся из Великобритании крымчан отправили на изоляцию ● Три пациента с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски ● В Крыму подтверждено 72 новых случая коронавируса ● Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у 65 человек, двое скончались
Двое севастопольцев умерли и 68 заразились коронавирусом за сутки
фото © www.inform.kz
В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
За это же время скончались два пациента с COVID-19 в возрасте 57 и 67 лет: в обоих случаях течение осложнялось хроническими заболеваниями. Кроме того выписали по факту выздоровления 62 человека.
Всего в Севастополе с начала пандемии новая коронавирусная инфекция выявлена у 11700 человек, 10548 из них выздоровели, 479 скончались.
«На сегодняшний день в стационарах находится 267 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 22 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 59%. Под наблюдением находятся 633 человека», - сообщили в правительстве Севастополя.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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