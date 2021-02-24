Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +2
море +9

Коронавирус в Крыму

Двое севастопольцев умерли и 68 заразились коронавирусом за сутки

Двое севастопольцев умерли и 68 заразились коронавирусом за сутки

фото © www.inform.kz

В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

За это же время скончались два пациента с COVID-19 в возрасте 57 и 67 лет: в обоих случаях течение осложнялось хроническими заболеваниями. Кроме того выписали по факту выздоровления 62 человека.

Всего в Севастополе с начала пандемии новая коронавирусная инфекция выявлена у 11700 человек, 10548 из них выздоровели, 479 скончались.

«На сегодняшний день в стационарах находится 267 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 22 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 59%. Под наблюдением находятся 633 человека», - сообщили в правительстве Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Три пациента с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Три человека с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски. Подавляющее большинство заболевших COVID-19 крымчан не соблюдали масочный режим в общественных местах и на работе.

В Крыму подтверждено 72 новых случая коронавируса. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 72 человек в Крыму.

Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у 65 человек, двое скончались. Новая коронавирусная инфекция в Севастополе за последние сутки подтверждена у 65 человек.

Общество
В Крым снова идут морозы и снегопады

В Крым снова идут морозы и снегопады

На прошлой неделе в Крыму выпала месячная норма осадков. Заметало так, что полуостров оказался буквально отрезан от России.

Коронавирус в Крыму
Двое севастопольцев умерли и 68 заразились коронавирусом за сутки

Двое севастопольцев умерли и 68 заразились коронавирусом за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Актуальные темы

В Азовском море готовятся к ЧС из-за судна с ядовитым грузом

Для оценки возможного вреда людям и природе и распространения угрозы из-за сухогруза April, которое 19 февраля подало сигнал бедствия, в Темрюк выехали краевые и федеральные эксперты.

22 часа назад

Происшествия
Ушел под воду: в Севастополе полицейский и прохожие спасли тонущего мужчину

Ушел под воду: в Севастополе полицейский и прохожие спасли тонущего мужчину

В Севастополе произошло ЧП в районе Артбухты.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации