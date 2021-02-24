«Даже при Украине такого не было!» Севастопольцев не пустили к Вечному огню из-за Развожаева

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В Севастополе общественникам не дали возложить цветы к мемориалу защитникам на площади Нахимова раньше губернатора, горожан это возмутило.

Активисты «Русской общины Севастополя» собрались 23 февраля на площади Нахимова, чтобы почтить память защитников Отечества и возложить цветы к Вечному огню. Однако военные не дали им подойти к мемориалу, так как на это же время было запланировано возложение цветов губернатором Развожаевым, чиновниками и депутатами.

«Даже при Украине на подобных мероприятиях впереди всегда шли ветераны, за ними – народ, а Куницын, Яцуба – они шли сбоку... И не было такого, чтобы какая-то Алтабаева... Кто она такая? Кто такой Развожаев-завхоз?! «Все стойте здесь! Ветераны, на два шага назад!» Они проходят и стоят задом к ветеранам, за счет которых они живут в Севастополе. Так нельзя!» – возмутилась председатель «Русской общины Севастополя» Татьяна Ермакова.

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