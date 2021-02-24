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Аксенов решил, что в Крыму желающих служить в армии больше, чем есть возможность призвать

13:13 среда, 24 февраля 2021

Глава Крыма Сергей Аксенов думает, что крымчане очень хотят служить в армии.

Как сказал Аксенов, «Крымское правительство уделяет большое внимание популяризации службы в армии, при этом крымская молодежь проявляет активный интерес к данному вопросу».

«Сегодня мы делаем все, чтобы популяризовать службу в армии, молодежь Крыма активно участвует в этом, не была сорвана ни одна призывная кампания. У нас даже больше желающих служить в Вооруженных Силах Российской Федерации, чем позволяет возможность призвать их одновременно. На мой взгляд, все делается правильно», - цитирует Аксенова управление информации и пресс-службы главы РК.

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