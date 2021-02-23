Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +6
море +9

Происшествия

В Ялте во время прогулки по горам пострадала женщина

09:27 вторник, 23 февраля 2021
Ялта
В Ялте во время прогулки по горам пострадала женщина

фото © Новости Крыма

На Южном берегу Крыма спасателям пришлось оказывать помощь туристке, сломавшей ногу в горах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сигнал о помощи поступил на пульт дежурного около шести часов вечера. Выяснилось, что женщина во время прогулки по Штангеевской тропе в Ялте повредила ногу и самостоятельно дальше двигаться не может. На место происшествия выдвинулись сотрудники горной поисково-спасательной части Спецотряда ГУ МЧС России по региону.

«По прибытии к месту спасатели при помощи носилок транспортировали пострадавшую к карете скорой помощи для оказания первой медицинской помощи. Пострадавшую с переломом голеностопного сустава госпитализировали в Ялтинскую городскую больницу №1», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее, как , спасатели оказали помощь парашютисту, который упал во время полета в районе Качи-Кальона под Бахчисараем. Мужчина начал падать с высоты 60 метров, потом зацепился парашютом за скалу, повис на стропах и упал вниз. Медицинская помощь спортсмену, к счастью, не пригодилась.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму проводят мониторинг лавиноопасных мест с помощью дронов. Спасатели Крыма сообщают, что в условиях непогоды проводят мониторинг состояния автодорог, а также лавиноопасных горных районов полуострова с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Крымские спасатели сняли с горы запаниковавшего туриста. Спасатели сняли с горы крымчанина, который отправился в поход и не рассчитал силы.

На Медведь-горе в Крыму искали 70-летнего путешественника. 70-летнего мужчину, заблудившегося во время вечерней прогулки на горе Аю-Даг на Южном берегу Крыма, пришлось искать спасателям.

Потерявшихся в Крыму туристов искали в тумане и нашли в пещере. Группа из одиннадцати человек заблудилась в горах Крыма вечером в воскресенье.

Происшествия
В Ялте во время прогулки по горам пострадала женщина

В Ялте во время прогулки по горам пострадала женщина

На Южном берегу Крыма спасателям пришлось оказывать помощь туристке, сломавшей ногу в горах.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 22 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.

Происшествия
Масштабный пожар перепугал жителей Севастополя

Масштабный пожар перепугал жителей Севастополя фото

Происшествие, которое было видно издалека, случилось в Гагаринском районе.

Водный кризис
Зеленский прокомментировал идею строительства «еще одной дамбы» на Северо-Крымском канале

Зеленский прокомментировал идею строительства «еще одной дамбы» на Северо-Крымском канале

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти пока не собираются строить еще одну дамбу на Северо-Крымском канале в рамках программы «Большое строительство».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации