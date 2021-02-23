В Ялте во время прогулки по горам пострадала женщина

фото © Новости Крыма

На Южном берегу Крыма спасателям пришлось оказывать помощь туристке, сломавшей ногу в горах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сигнал о помощи поступил на пульт дежурного около шести часов вечера. Выяснилось, что женщина во время прогулки по Штангеевской тропе в Ялте повредила ногу и самостоятельно дальше двигаться не может. На место происшествия выдвинулись сотрудники горной поисково-спасательной части Спецотряда ГУ МЧС России по региону.

«По прибытии к месту спасатели при помощи носилок транспортировали пострадавшую к карете скорой помощи для оказания первой медицинской помощи. Пострадавшую с переломом голеностопного сустава госпитализировали в Ялтинскую городскую больницу №1», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее, как , спасатели оказали помощь парашютисту, который упал во время полета в районе Качи-Кальона под Бахчисараем. Мужчина начал падать с высоты 60 метров, потом зацепился парашютом за скалу, повис на стропах и упал вниз. Медицинская помощь спортсмену, к счастью, не пригодилась.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму проводят мониторинг лавиноопасных мест с помощью дронов. Спасатели Крыма сообщают, что в условиях непогоды проводят мониторинг состояния автодорог, а также лавиноопасных горных районов полуострова с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Крымские спасатели сняли с горы запаниковавшего туриста. Спасатели сняли с горы крымчанина, который отправился в поход и не рассчитал силы.

На Медведь-горе в Крыму искали 70-летнего путешественника. 70-летнего мужчину, заблудившегося во время вечерней прогулки на горе Аю-Даг на Южном берегу Крыма, пришлось искать спасателям.

Потерявшихся в Крыму туристов искали в тумане и нашли в пещере. Группа из одиннадцати человек заблудилась в горах Крыма вечером в воскресенье.