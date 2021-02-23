Происшествия
В Ялте во время прогулки по горам пострадала женщина
фото © Новости Крыма
На Южном берегу Крыма спасателям пришлось оказывать помощь туристке, сломавшей ногу в горах.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Сигнал о помощи поступил на пульт дежурного около шести часов вечера. Выяснилось, что женщина во время прогулки по Штангеевской тропе в Ялте повредила ногу и самостоятельно дальше двигаться не может. На место происшествия выдвинулись сотрудники горной поисково-спасательной части Спецотряда ГУ МЧС России по региону.
«По прибытии к месту спасатели при помощи носилок транспортировали пострадавшую к карете скорой помощи для оказания первой медицинской помощи. Пострадавшую с переломом голеностопного сустава госпитализировали в Ялтинскую городскую больницу №1», - сообщили в пресс-службе ведомства.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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