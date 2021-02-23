Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +6
море +9

Власть

В Симферополе со среды на неделю перекроют улицу из-за ремонта

В крымской столице ограничат движение транспорта на улице Широкая из-за ремонта.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Отмечается, что перекрыт будет участок от улицы Москалева до улицы Леси Украинки.

Движение будет ограничено с 24 февраля до 2 марта.

Департамент городского хозяйства администрации Симферополя и Управление ГИБДД МВД по РК разработали схему объезда.

Ремонт дороги выполняет АО «ВАД». Как сообщил пресс-секретарь компании Григорий Назаров, на участке дороги начинаются работы по демонтажу бортового камня и подготовке основания для установки новых бордюров.

«Фрезерование старого дорожного покрытия начнется после того, как придет потепление и установятся стабильные плюсовые температуры. Ориентируясь на прогнозы, планируем приступить к укладке асфальтобетона на улице Широкой ближе к середине марта», - рассказал он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Троллейбусный маршрут пустили к новому медцентру в Симферополе. Госпредприятие «Крымтроллейбус» продлило маршрут №16 до нового медицинского центра им. Семашко в Симферополе.

Гололед и работа дорожников в Севастополе привели к конфликту в маршрутке. Водитель и пассажир по-разному оценили опасность дороги.

Движение по Крымскому мосту восстановлено в штатном режиме. Аввтомобильное движение по транспортному переходу через Керченский пролив восстановлено в штатном режиме после суточного перерыва.

Работает тяжелая техника: что сейчас происходит на «Тавриде». Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым задействовали тяжелую инженерную технику для расчистки участков трассы «Таврида», движение по которой было затруднено из-за снежных заносов.

Происшествия
В Ялте во время прогулки по горам пострадала женщина

В Ялте во время прогулки по горам пострадала женщина

На Южном берегу Крыма спасателям пришлось оказывать помощь туристке, сломавшей ногу в горах.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 22 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.

Происшествия
Масштабный пожар перепугал жителей Севастополя

Масштабный пожар перепугал жителей Севастополя фото

Происшествие, которое было видно издалека, случилось в Гагаринском районе.

Водный кризис
Зеленский прокомментировал идею строительства «еще одной дамбы» на Северо-Крымском канале

Зеленский прокомментировал идею строительства «еще одной дамбы» на Северо-Крымском канале

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти пока не собираются строить еще одну дамбу на Северо-Крымском канале в рамках программы «Большое строительство».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации