В Симферополе со среды на неделю перекроют улицу из-за ремонта

В крымской столице ограничат движение транспорта на улице Широкая из-за ремонта.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Отмечается, что перекрыт будет участок от улицы Москалева до улицы Леси Украинки.

Движение будет ограничено с 24 февраля до 2 марта.

Департамент городского хозяйства администрации Симферополя и Управление ГИБДД МВД по РК разработали схему объезда.

Ремонт дороги выполняет АО «ВАД». Как сообщил пресс-секретарь компании Григорий Назаров, на участке дороги начинаются работы по демонтажу бортового камня и подготовке основания для установки новых бордюров.

«Фрезерование старого дорожного покрытия начнется после того, как придет потепление и установятся стабильные плюсовые температуры. Ориентируясь на прогнозы, планируем приступить к укладке асфальтобетона на улице Широкой ближе к середине марта», - рассказал он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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