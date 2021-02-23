Власть
В Симферополе со среды на неделю перекроют улицу из-за ремонта
В крымской столице ограничат движение транспорта на улице Широкая из-за ремонта.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Отмечается, что перекрыт будет участок от улицы Москалева до улицы Леси Украинки.
Движение будет ограничено с 24 февраля до 2 марта.
Департамент городского хозяйства администрации Симферополя и Управление ГИБДД МВД по РК разработали схему объезда.
Ремонт дороги выполняет АО «ВАД». Как сообщил пресс-секретарь компании Григорий Назаров, на участке дороги начинаются работы по демонтажу бортового камня и подготовке основания для установки новых бордюров.
«Фрезерование старого дорожного покрытия начнется после того, как придет потепление и установятся стабильные плюсовые температуры. Ориентируясь на прогнозы, планируем приступить к укладке асфальтобетона на улице Широкой ближе к середине марта», - рассказал он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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