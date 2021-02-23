Власть
В Севастополе власти добавили три автобуса для школьников на мыс Фиолент
По просьбам родителей и детей, которые проживают на Фиоленте, департаментом образования и науки совместно с департаментом транспорта правительства Севастополя проработан вопрос организации дополнительных автобусов, сообщает пресс-служба правительства города.
«На это направление выделено три дополнительных автобуса, которые с 24 февраля будут осуществлять перевозку пассажиров. Автобусы будут подаваться до начала и после окончания занятий в образовательных учреждениях. На сегодняшний день, в рабочие дни с 7:00 до 08:30, а также с 13:00 до 15:30 на мыс Фиоленте работает маршрут № 3 с интервалом 15 минут между отправлениями», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 1 января в Крыму подорожал проезд в общественном транспорте за наличные.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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