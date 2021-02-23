В Крыму российские военные провели учения с «Градами», гаубицами и минометами

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В Крыму на межвидовом полигоне «Опук» прошли российские военные учения с применением более 50 единиц военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

«В сборе было задействовано в том числе, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», 152-мм гаубицы «Мста-Б», 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», а также минометы «Сани» и «Поднос», – говорится в сообщении.

По данным флота, расчеты гаубичной артиллерии и боевых машин систем залпового огня выполнили стрельбы по неподвижным и движущимся целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

«Завершением лагерного сбора стало учение (ДТУ) с отработкой различных тактических приемов ведения боя артиллерийскими подразделениями. Одной из основных задач учения стала отработка самостоятельного принятия решений командирами подразделений и применение нестандартных, нешаблонных действий в зависимости от обстановки на поле боя. В лагерном сборе приняли участие порядка 500 военнослужащих», – указано в сообщении.

На данный момент артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота России вернулись в пункты постоянной дислокации, уточнили в пресс-службе флота.

Ранее военнослужащие танковых подразделений армейского корпуса Черноморского флота России провели стрельбы в рамках боевой подготовки на полигоне Ангарский под Симферополем. В учении были задействованы больше 100 военнослужащих.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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