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Происшествия

В Азовском море готовятся к ЧС из-за судна с ядовитым грузом

15:10 вторник, 23 февраля 2021
В Азовском море готовятся к ЧС из-за судна с ядовитым грузом

фото © Новости Крыма

Для оценки возможного вреда людям и природе и распространения угрозы из-за сухогруза April, которое 19 февраля подало сигнал бедствия, в Темрюк выехали краевые и федеральные эксперты.

Как сообщает МЧС России по Краснодарскому краю, сухогруз перевозил вещество ферросилиций.

Оно при намокании выделяет смесь ядовитых газов.

Ранее один из моряков скончался, остальные члены экипажа судна были эвакуированы и госпитализированы в Темрюкскую ЦРБ из-за отравления. Сухогруз поставлен на якорь в порту Кавказ, ведется расследование причин отравления команды. Сегодня в МЧС по Краснодарскому краю состоялось совещание по ситуации. В нем приняли участие руководство Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, министерства ГО и ЧС региона, а также администрации Темрюкского района.

«Проверена система оповещения населения в Темрюкском районе. Уточнен расчет сил и средств для немедленного реагирования при необходимости. Создана группировка сил и средств в количестве 150 человек личного состава, 86 единиц техники. Оперативная группа Главного управления развернулась и осуществляет свою деятельность в Порту Кавказ. Ведется мониторинг обстановки. В Главном управлении МЧС России работает оперативный штаб. Сил и средств достаточно. Обстановка находится под контролем», - отметил начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

В настоящий момент угрозы населенным пунктам в связи с происшествием на судне в Керченском проливе нет, отмечают в министерстве, но в Темрюкском районе с 22 февраля действует режим повышенной готовности. С владельцем судна ведутся переговоры о его дальнейшем использовании.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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