Украинский банк продлил действие платежных карт для крымчан

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Украинский государственный «Ощадбанк» продлил действие платежных карт переселенцев из Крыма и Донбасса до 1 мая 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Карты «Ощадбанка» внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 мая 2021 года. «Ощадбанк» продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если вы получили SMS от «Ощадбанка», то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 мая 2021 года», – говорится в сообщении.

В 2014-м году в Крыму работало более 70 украинских банков, среди которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом. Две крупнейшие международные платежные системы, Visa и MasterCard, приостановили обслуживание карт российских банков, работающих на территории Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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