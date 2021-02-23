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Спорт

«ТСК-Таврия» и «Крымтеплица» сыграли вничью

15:57 вторник, 23 февраля 2021

За неделю до возобновления официальных матчей в рамках Крымского футбольного союза профессиональные клубы полуострова провели очередные товарищеские матчи.

В Симферополе вновь встречались «ТСК-Таврия» и «Крымтеплица». И контрольный поединок вновь завершился вничью. Хотя «ТСК-Таврия» еще в первом тайме забила два безответных мяча в ворота «Крымтеплицы». Но после перерыва молодежнинцы сравняли счет. 2:2 – боевая ничья «ТСК-Таврии» и «Крымтеплицы».

Футбольный клуб «Евпатория» на своем поле принимал спортсменов из Севастополя.

Встреча завершилась минимальной победой «моряков». Единственный в игре мяч на 34 минуте забил Захар Тарасенко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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