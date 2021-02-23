«ТСК-Таврия» и «Крымтеплица» сыграли вничью

За неделю до возобновления официальных матчей в рамках Крымского футбольного союза профессиональные клубы полуострова провели очередные товарищеские матчи.

В Симферополе вновь встречались «ТСК-Таврия» и «Крымтеплица». И контрольный поединок вновь завершился вничью. Хотя «ТСК-Таврия» еще в первом тайме забила два безответных мяча в ворота «Крымтеплицы». Но после перерыва молодежнинцы сравняли счет. 2:2 – боевая ничья «ТСК-Таврии» и «Крымтеплицы».

Футбольный клуб «Евпатория» на своем поле принимал спортсменов из Севастополя.

Встреча завершилась минимальной победой «моряков». Единственный в игре мяч на 34 минуте забил Захар Тарасенко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Английская премьер-лига: последние новости. «Ливерпуль» провел вторую подряд ничью в Премьер-лиге при ничейном счете 0:0 с «Ньюкасл Юнайтед».

Не только Марадона: легенды футбола. После того как в конце ноября 2020 года не стало Диего Марадоны, который скончался из-за остановки сердца в своем доме, мировой футбол потерял настоящую икону, одного из лучших игроков всех времен и народов. А кто еще запомнился фанатам? Кто смог внести огромную лепту в развитие футбола?

Российская Премьер-Лига ушла на зимнюю паузу, лидер - «Зенит». Компанию питерцам в тройке составляют ЦСКА и «Спартак».

В Крыму решили провести «год футбола в сельской местности». Власти Крыма объявили 2021 год Годом футбола в сельской местности.