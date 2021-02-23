Спорт
«ТСК-Таврия» и «Крымтеплица» сыграли вничью
За неделю до возобновления официальных матчей в рамках Крымского футбольного союза профессиональные клубы полуострова провели очередные товарищеские матчи.
В Симферополе вновь встречались «ТСК-Таврия» и «Крымтеплица». И контрольный поединок вновь завершился вничью. Хотя «ТСК-Таврия» еще в первом тайме забила два безответных мяча в ворота «Крымтеплицы». Но после перерыва молодежнинцы сравняли счет. 2:2 – боевая ничья «ТСК-Таврии» и «Крымтеплицы».
Футбольный клуб «Евпатория» на своем поле принимал спортсменов из Севастополя.
Встреча завершилась минимальной победой «моряков». Единственный в игре мяч на 34 минуте забил Захар Тарасенко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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