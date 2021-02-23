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За 22 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 63 выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 383 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 67 человек, выздоровевших за весь период – 31 071 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

COVID-19 за сутки унес жизни пяти крымчан, общее число умерших достигло 900. Пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 63 человек.

В Крыму резко упало число новых заражений коронавирусом. За 21 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу. Люди, которые переболели коронавирусом, сохраняют иммунитет к нему на длительное время.