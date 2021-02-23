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Власть

Сотрудница «Парков и скверов» Севастополя получает гигантскую зарплату

За сентябрь 2020 года женщина получила 171 тысячу рублей.

Якобы начальник участка по озеленению и благоустройству в государственном бюджетном учреждении Севастополя «Парки и скверы» Анастасия Мягкосердова, которую «никто никогда не видел», получает гигантскую зарплату.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественный экологический инспектор Алиса Лазарева, прикрепив к публикации снимок расчетного листа за сентябрь 2020 года.

По сообщению Лазаревой, Мягкосердова приехала из Ростова.

«А сколько зарабатывают севастопольцы?» - задала риторический вопрос Лазарева.

Судя по фотографии, Анастасия Мягкосердова за 22 рабочих дня в сентябре получила 171 тысячу рублей, в том числе премию в размере 56 тысяч рублей.

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