Власть
Сотрудница «Парков и скверов» Севастополя получает гигантскую зарплату
За сентябрь 2020 года женщина получила 171 тысячу рублей.
Якобы начальник участка по озеленению и благоустройству в государственном бюджетном учреждении Севастополя «Парки и скверы» Анастасия Мягкосердова, которую «никто никогда не видел», получает гигантскую зарплату.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественный экологический инспектор Алиса Лазарева, прикрепив к публикации снимок расчетного листа за сентябрь 2020 года.
По сообщению Лазаревой, Мягкосердова приехала из Ростова.
«А сколько зарабатывают севастопольцы?» - задала риторический вопрос Лазарева.
Судя по фотографии, Анастасия Мягкосердова за 22 рабочих дня в сентябре получила 171 тысячу рублей, в том числе премию в размере 56 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
После таяния снега в Керчи забилась ливневая канализация. Тающий снег вместе с песком и мусором в Керчи сливается в ливневую систему мощным потоком, забивая ее грунтом, листвой, ветками, сообщает глава администрации города Сергей Бороздин.
В Крыму начинают строительство приютов для собак. В Крыму собираются строить два приюта для собак. Учитывая затянувшуюся с 2018 года стройку подобного объекта в Симферополе, на первую очередь которой было выделено более 50 миллионов рублей, новость для местных жителей стала неожиданной.
Лжегазовики рассылают севастопольцам липовые извещения. В Севастополе неизвестные распространяют среди жильцов многоквартирных домов извещения о необходимости установки газовых счетчиков и замены внутридомового газового оборудования.
Симферопольцы массово воруют емкости для антигололедных реагентов. Коммунальщики Симферополя продолжают уборку снега и наледи на улицах города, но их работу осложняют участившиеся кражи емкостей для хранения противогололедного реагента.
В Ялте во время прогулки по горам пострадала женщина
На Южном берегу Крыма спасателям пришлось оказывать помощь туристке, сломавшей ногу в горах.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 22 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.
Масштабный пожар перепугал жителей Севастополя фото
Происшествие, которое было видно издалека, случилось в Гагаринском районе.
На судне в Керченском проливе - массовое отравление, один человек уже умер
Специалисты готовят к эвакуации экипаж грузового судна April, находящегося в Керченском проливе под флагом Панамы.
19 февраля
В Крыму зафиксировали ажиотаж на рынке недвижимости
22 часа назад
Зеленский прокомментировал идею строительства «еще одной дамбы» на Северо-Крымском канале
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти пока не собираются строить еще одну дамбу на Северо-Крымском канале в рамках программы «Большое строительство».