Снести до весны: в Коктебеле решили поубирать НТО

В Коктебеле на участках возле набережной демонтируют 25 незаконных коммерческих объектов.

По данным пресс-службы администрации Феодосии, шесть объектов уже снесены, но из-за снегопада эта работа приостановлена.

«25 объектов идут под снос. Из них 6 уже снесли полностью, 4 частично - помешали погодные условия. Из 15 оставшихся шесть будут демонтированы в ближайшее время силами подрядной организации с возложением затрат на собственников. По остальным, скорее всего, будут судебные разбирательства. В том числе это касается колеса обозрения, которое проблематично демонтировать», - рассказали в пресс-службе.

Ранее в администрации города сообщали о намерениях по сносу колеса обозрения силами муниципалитета с дальнейшим возложением издержек на собственника объекта.

Однако к этому моменту выяснилось, что для таких работ нужна специальная техника, которой город не располагает. Там где сносы возможны, они будут завершены до 1 марта.

«На местах, где снос будет произведен, после соответствующих конкурсов разместятся либо новые НТО (нестационарные торговые объекты – ред.), либо будет организована ярмарочная торговля», - уточнили в пресс-службе и подчеркнули, что данные объекты не попадают в зону планируемой реконструкции набережной: «те, что попадают, пока не трогаем».

По словам главы феодосийской администрации Сергея Бовтуненко, собственникам, чьи объекты расположены на законных основаниях, направлены уведомления о необходимости привести их в надлежащий архитектурный вид.

«Общее мнение: курортный поселок должен выглядеть презентабельно и современно, чего сегодня о нем сказать, к сожалению, нельзя», - написал Бовтуненко на своей странице в Facebook после визита в Коктебель министра промышленной политики Республики Крым Александра Трянова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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