Село в Крыму объявили «неблагополучным» из-за бешенства

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В селе Далекое Черноморского района зарегистрирован случай бешенства домашней кошки.

Об этом сообщает российский Госкомитет ветеринарии Крыма.

Сообщается, что случай бешенства кошки выявлен в частном домовладении, расположенном по ул. Советская в с. Далекое Черноморского района. Данное село объявлено «неблагополучным пунктом по бешенству животных».

«Наиболее эффективным, действенным способом предотвратить заражение домашних животных, является своевременно проведенная профилактическая иммунизация животных. Кроме того, необходимо проводить идентификацию (регистрацию), а также в случае нанесения покусов или падежа животного незамедлительно сообщить в государственную ветеринарную службу», – говорится в сообщении.

Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью. Бешенством болеют все млекопитающие. У человека это заболевание называется гидрофобией. Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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