Ректора СевГУ позабавило включение вуза в санкционный список Украины

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По словам Владимира Нечаева, попадание в санкционный список может даже поспособствовать раскрутке университета на мировой арене.

Включение Севастопольского государственного университета в санкционный список, опубликованный Украиной 20 февраля, можно «считать признанием значимости вуза и его достижений в научной сфере», считает ректор Владимир Нечаев.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях, под которое попадают около 20 организаций, в том числе и СевГУ.

«Новость нас удивила и позабавила отчасти. Приятно, что мы оказались в солидной компании - с такими крупными организациями. Решение украинских властей говорит о том, что Севастопольский государственный университет представляет значимую величину, на которую стоит обращать внимание даже целому президенту Украины. Возможно, каким-то образом это связано с динамикой развития университета, его технологической составляющей, которая вызвала опасения украинских властей», - сказал Нечаев журналистам в воскресенье.

Он отметил, что вуз не реализует антиукраинской политики, в нем учатся студенты из этой страны, равно как и из других государств. И санкции, инициированные украинской стороной, «только помогут вузу укрепить свои позиции».

«В принципе, это решение, на мой взгляд, способствует раскрутке Севастопольского государственного университета на мировой арене. Понятно, что решение украинских властей попадает не только в украинские и российские ленты новостей, но и в новости ближнего и дальнего зарубежья. Я думаю, что многие заинтересуются, что же это за явление - Севастопольский университет; подумают, что мы ребята очень крутые, раз целое государство на нас ополчилось. Я думаю, что теперь люди хотя бы заглянут на нашу страницу в интернете», - уверен ректор.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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