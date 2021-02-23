Прогноз погоды в Крыму на вторник 23 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 23 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гололедно-изморозевое отложение (местами гололед), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедицца), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 94 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 86 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 94 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью около 2 градусов. Ветер северный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 84 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 83 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 8, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 85 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 90 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 87 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 77 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 5, в Феодосии - 7, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 2, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.

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