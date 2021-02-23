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Власть

После таяния снега в Крыму забилась ливневая канализация

18:58 вторник, 23 февраля 2021
После таяния снега в Крыму забилась ливневая канализация

фото © Кафа

Тающий снег вместе с песком и мусором в Керчи сливается в ливневую систему большим потоком, забивая ее грунтом, листвой, ветками, сообщает глава администрации города Сергей Бороздин.

«В Керчи после прошедшего снегопада, по оценке специалистов, нагрузка на систему ливневой канализации в 2 раза превысила нормативную», – отметил он.

По информации главы администрации, наиболее забиты мусором оказались ливневки, расположенные на магистральных улицах города: Кирова, Самойленко, Пролетарской, Карла Маркса, Козлова, Ленина.

Такая же ситуация наблюдается и в других городах Крыма, в частности в Севастополе, Феодосии, Судаке.

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После таяния снега в Керчи забилась ливневая канализация. Тающий снег вместе с песком и мусором в Керчи сливается в ливневую систему мощным потоком, забивая ее грунтом, листвой, ветками, сообщает глава администрации города Сергей Бороздин.

Власть
После таяния снега в Крыму забилась ливневая канализация

После таяния снега в Крыму забилась ливневая канализация

Тающий снег вместе с песком и мусором в Керчи сливается в ливневую систему большим потоком, забивая ее грунтом, листвой, ветками, сообщает глава администрации города Сергей Бороздин.

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