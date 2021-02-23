После таяния снега в Крыму забилась ливневая канализация

фото © Кафа

Тающий снег вместе с песком и мусором в Керчи сливается в ливневую систему большим потоком, забивая ее грунтом, листвой, ветками, сообщает глава администрации города Сергей Бороздин.

«В Керчи после прошедшего снегопада, по оценке специалистов, нагрузка на систему ливневой канализации в 2 раза превысила нормативную», – отметил он.

По информации главы администрации, наиболее забиты мусором оказались ливневки, расположенные на магистральных улицах города: Кирова, Самойленко, Пролетарской, Карла Маркса, Козлова, Ленина.

Такая же ситуация наблюдается и в других городах Крыма, в частности в Севастополе, Феодосии, Судаке.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Снести до весны: в Коктебеле решили поубирать НТО. В Коктебеле на участках возле набережной демонтируют 25 незаконных коммерческих объектов.

Сотрудница «Парков и скверов» Севастополя получает гигантскую зарплату. За сентябрь 2020 года женщина получила 171 тысячу рублей.

Зеленский прокомментировал идею строительства «еще одной дамбы» на Северо-Крымском канале. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти пока не собираются строить еще одну дамбу на Северо-Крымском канале в рамках программы «Большое строительство».

После таяния снега в Керчи забилась ливневая канализация. Тающий снег вместе с песком и мусором в Керчи сливается в ливневую систему мощным потоком, забивая ее грунтом, листвой, ветками, сообщает глава администрации города Сергей Бороздин.