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Происшествия

Обманывали крымчан: жителей Херсонской области будут судить по делу о мошенничестве

13:13 вторник, 23 февраля 2021
Обманывали крымчан: жителей Херсонской области будут судить по делу о мошенничестве

фото © Новости Крыма

В украинский суд направлено обвинительное заключение в отношении двух лиц, подозреваемых в мошеннических действиях.

Как сообщает Прокуратура АРК, двое жителей Херсонской области обманули крымчан на сумму около 100 тысяч гривен.

От действий мошенников только за последний год пострадали более 12 человек. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемые создали вебсайт-двойник (интернет-магазин), внешне похожий на официальный вебсайт одной из сети украинских ломбардов. На указанный вебсайт сообщники размещали изображения с описанием несуществующей бытовой, мобильной, компьютерной и другой электротехники якобы с целью ее продажи.

Как сообщается, при получении входящих заявок и звонков на приобретение техники, обвиняемые указывали, что единственным условием покупки товара является полная предоплата путем электронного перевода денежных средств на банковские карточки.

«С целью сокрытия своей противоправной деятельности, обвиняемые регистрировали банковские карточки на подставных лиц и еженедельно меняли номера телефонов», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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