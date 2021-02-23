Происшествия
Масштабный пожар перепугал жителей Севастополя
фото © Форпост
Происшествие, которое было видно издалека, случилось в Гагаринском районе.
В Севастополе в районе улицы Рыбаков в Гагаринском районе горели складские помещения. Сообщение об инциденте сотрудникам МЧС передали внимательные горожане, передает пресс-служба ведомства.
«По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения 6 пожарно-спасательной части, по одному отделению 1-й и 2-й пожарно-спасательных частей, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ и опергруппа ЦУКС», – сказано в сообщении.
По прибытии было установлено, что горели складские помещения, предназначенные для химчистки и сушки ковров. В кратчайшие сроки удалось локализовать пожар, а также эвакуировать из задымленного помещения один газовый баллон. Погибших, пострадавших нет.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев распространения пламени не допущено. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
Всего в ликвидации последствий пожара были задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц техники. Причины и обстоятельства устанавливаются.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Масштабный пожар перепугал жителей Севастополя фото
Происшествие, которое было видно издалека, случилось в Гагаринском районе.
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