Масштабный пожар перепугал жителей Севастополя

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Происшествие, которое было видно издалека, случилось в Гагаринском районе.

В Севастополе в районе улицы Рыбаков в Гагаринском районе горели складские помещения. Сообщение об инциденте сотрудникам МЧС передали внимательные горожане, передает пресс-служба ведомства.

«По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения 6 пожарно-спасательной части, по одному отделению 1-й и 2-й пожарно-спасательных частей, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ и опергруппа ЦУКС», – сказано в сообщении.

По прибытии было установлено, что горели складские помещения, предназначенные для химчистки и сушки ковров. В кратчайшие сроки удалось локализовать пожар, а также эвакуировать из задымленного помещения один газовый баллон. Погибших, пострадавших нет.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев распространения пламени не допущено. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Всего в ликвидации последствий пожара были задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц техники. Причины и обстоятельства устанавливаются.

В тексте использованы материалы: Форпост

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