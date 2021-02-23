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Общество

Крыму пообещали повторение аномальных морозов

16:36 вторник, 23 февраля 2021
Крыму пообещали повторение аномальных морозов

фото © Новости Крыма

Необычные для Крыма морозы с температурой ниже климатической нормы могут вернуться на полуостров в эту среду.

Об этом предупредил ведущий специалиста центра погоды «Фобос» Александр Синенков, пишет агентство ТАСС.

По словам синоптика, резкое похолодание начнется с Волгоградской и Ростовской областей, затем в зону холода попадут Краснодар и Крым.

«Понижение температуры на юге страны произойдет на 10-15 градусов, это ниже климатической нормы на 10 градусов. При этом в конце недели местами ожидаются небольшие осадки», - пояснил Синенков.

Как сообщалось, в некоторых регионах республики в конце прошлой недели выпало аномальное количество снега, из-за чего временно приостановили работу Крымский мост и трасса «Таврида» на участке от Белогорского района до Керчи. В снежных заторах на трассе и мосту , республиканские власти объявили в четырех регионах на востоке Крыма.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил крымчан, что из-за потепления, которое наметилось на начало двадцатых чисел февраля, на крышах зданий будет , которые могут быть опасны для пешеходов из-за таяния.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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