Крымчане не увидели в парке Алупки потраченных на него миллионов

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Результат ремонта не дотянул даже до половины той суммы, которую выделили на работы.

Жители Алупки не понимают, на что были потрачены 43 миллиона рублей, которые выделялись на капремонт местного парка имени Годлевского. Видеоролик с сомнительными результатами работ и мнением горожан опубликовал в Facebook крымчанин Сергей Псарев.

Мужчина рассказал, что он был участником прогулки по парку главы Ялты Янины Павленко, во время которой горожане высказывали свое возмущение качеством проведенных работ. Недовольной увиденным осталась и сама Павленко.

После этого Сергей Псарев решил самостоятельно исследовать все новые элементы благоустройства и подсчитать, во сколько на самом деле мог обойтись ремонт. Он взял за основу цены на одни из самых дорогих лавок и фонарей, значительно опережающие по качеству и внешнему виду то, что можно наблюдать в сквере, а также подсчитал, сколько денег могло быть потрачено на плитку, уложенную лишь местами, и на другие элементы.

При этом он округлял все промежуточные суммы, щедро увеличивая их в расчете на возможные издержки. В итоге мужчина пришел к выводу, что на проведенные в парке имени Годлевского работы потратили максимум 23 миллиона рублей.

«Ну, и 10 миллионов отдадим строителям за их труды, за то, что они сделали такие похабные стеночки, не восстановили забор. Вообще работа выполнена похабно, об этом говорят все. Со всеми округлениями получается 23 миллиона. Ребята, где еще 20 миллионов?!», - недоумевает автор ролика.

От гуляющих по парку горожан он также получил негативные отзывы. Многие отмечали, что изначально все тропинки планировали отделать плиткой, которую в больших количествах завозили на стройплощадку, но в итоге ее положили лишь в нескольких местах у входов в парк, а все остальные дорожки засыпали гранитной крошкой.

«Сделано не для людей это все, а для галочки. Тут на лестнице раньше был диабаз, а теперь все перевернули и сделали какую-то плиточку, которая вся крошится и рушится. Хотелось бы увидеть проект, сметную стоимость и что и куда потрачено», - говорит на видео одна из местных жительниц.

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