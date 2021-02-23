Крым как «черная метка»: Киркорову опять отказали во въезде в Литву

фото © скрин видео

Вильнюсский окружной административный суд не стал рассматривать жалобу адвоката Филиппа Киркорова на решение о запрете на въезд в Литву.

Об этом сообщил представитель пресс-службы суда Аудрис Кутрявичюс, пишет РИА Новости.

Ранее миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Основным аргументом стали неоднократные поездки певца в Крым, во время которых он «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

«Вильнюсский окружной административный суд 19 февраля постановил не принимать просьбу адвоката гражданина России и Болгарии Филиппа Киркорова рассмотреть решение департамента миграции о запрете въезда в Литву на пять лет и отменить его», - сообщил Кутрявичюс.

Адвокат объяснил, что «просьба является немотивированной и срок представления ответа на решение департамента миграции еще не истек».

Представляющий Киркорова юрист Александр Добровинский, 18 февраля заявил РИА Новости, что до сих пор не имеет копии запрета на въезд певцу в Литву.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жительница Севастополя накопила более сотни штрафов от ГИБДД. Севастопольские приставы арестовали автомобиль местной жительницы, которая накопила более сотни штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Севастополец заплатит 100 тысяч рублей штрафа за вырубку можжевельника. Жителя Севастополя оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную вырубку можжевельника в Бахчисарайском районе.

СК проводит проверку по факту отравления детей-спортсменов из Крыма. В Новороссийске следователи Следственного комитета выясняют обстоятельства массового обращения в больницу крымских спортсменов.

В Крыму ужесточат правила проведения техосмотра транспорта. С 1 марта 2021 года будут аннулированы диагностические карты автомобилей, которые были получены без фактического заезда на станцию техосмотра.