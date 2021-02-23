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Крым как «черная метка»: Киркорову опять отказали во въезде в Литву

17:16 вторник, 23 февраля 2021
Крым как «черная метка»: Киркорову опять отказали во въезде в Литву

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Вильнюсский окружной административный суд не стал рассматривать жалобу адвоката Филиппа Киркорова на решение о запрете на въезд в Литву.

Об этом сообщил представитель пресс-службы суда Аудрис Кутрявичюс, пишет РИА Новости.

Ранее миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Основным аргументом стали неоднократные поездки певца в Крым, во время которых он «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

«Вильнюсский окружной административный суд 19 февраля постановил не принимать просьбу адвоката гражданина России и Болгарии Филиппа Киркорова рассмотреть решение департамента миграции о запрете въезда в Литву на пять лет и отменить его», - сообщил Кутрявичюс.

Адвокат объяснил, что «просьба является немотивированной и срок представления ответа на решение департамента миграции еще не истек».

Представляющий Киркорова юрист Александр Добровинский, 18 февраля заявил РИА Новости, что до сих пор не имеет копии запрета на въезд певцу в Литву.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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