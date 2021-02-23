Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у 65 человек, двое скончались

Новая коронавирусная инфекция в Севастополе за последние сутки подтверждена у 65 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Выписаны с выздоровлением за сутки 57 человек.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 632, при этом 10 486 человек выздоровели.

За день скончались двое пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 477.

На территории Республики Крым за сутки выявили 79 случаев коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 22 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.

Крым провалил цифровизацию здравоохранения. Крым оказался в числе худших регионов России по цифровизации здравоохранения.

COVID-19 за сутки унес жизни пяти крымчан, общее число умерших достигло 900. Пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 63 человек.