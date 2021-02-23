Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Крыму ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● COVID-19 за сутки унес жизни пяти крымчан, общее число умерших достигло 900 ● В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое ● В Крыму резко упало число новых заражений коронавирусом
Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у 65 человек, двое скончались
Новая коронавирусная инфекция в Севастополе за последние сутки подтверждена у 65 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Выписаны с выздоровлением за сутки 57 человек.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 632, при этом 10 486 человек выздоровели.
За день скончались двое пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 477.
На территории Республики Крым за сутки выявили 79 случаев коронавируса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 22 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.
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