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Коронавирус убил: певец Данко восстанавливается в Крыму
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Год пандемии коронавируса очень сильно повлиял и на жизнь, и на работу, признал российский певец Александр Фадеев, выступающий под творческим псевдонимом Данко.
Об этом артист рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».
По словам певца, у него были расписаны гастроли на год вперед, но ограничения из-за COVID-19 внесли свои коррективы.
«Коронавирус убил мою артистическую жизнь, просто расстрелял», - признался Данко.Сейчас артист находится в Крыму, восстанавливает здоровье.
Главный рецепт здоровья для Фадеева сейчас – растяжка спины и ходьба, при этом какие-то специфические методики артист не поддерживает.
«Просто ходить! По 10 километров в день, причем стараться выбирать горки, пригорки, чтобы хорошо разогревать мышцы», - поделился своим рецептом Данко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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