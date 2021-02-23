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Коронавирус убил: певец Данко восстанавливается в Крыму

19:49 вторник, 23 февраля 2021
Коронавирус убил: певец Данко восстанавливается в Крыму

фото © dni.ru

Год пандемии коронавируса очень сильно повлиял и на жизнь, и на работу, признал российский певец Александр Фадеев, выступающий под творческим псевдонимом Данко.

Об этом артист рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

По словам певца, у него были расписаны гастроли на год вперед, но ограничения из-за COVID-19 внесли свои коррективы.

«Коронавирус убил мою артистическую жизнь, просто расстрелял», - признался Данко.Сейчас артист находится в Крыму, восстанавливает здоровье.

Главный рецепт здоровья для Фадеева сейчас – растяжка спины и ходьба, при этом какие-то специфические методики артист не поддерживает.

«Просто ходить! По 10 километров в день, причем стараться выбирать горки, пригорки, чтобы хорошо разогревать мышцы», - поделился своим рецептом Данко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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