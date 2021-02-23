Коронавирус убил: певец Данко восстанавливается в Крыму

фото © dni.ru

Год пандемии коронавируса очень сильно повлиял и на жизнь, и на работу, признал российский певец Александр Фадеев, выступающий под творческим псевдонимом Данко.

Об этом артист рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

По словам певца, у него были расписаны гастроли на год вперед, но ограничения из-за COVID-19 внесли свои коррективы.

«Коронавирус убил мою артистическую жизнь, просто расстрелял», - признался Данко.Сейчас артист находится в Крыму, восстанавливает здоровье.

Главный рецепт здоровья для Фадеева сейчас – растяжка спины и ходьба, при этом какие-то специфические методики артист не поддерживает.

«Просто ходить! По 10 километров в день, причем стараться выбирать горки, пригорки, чтобы хорошо разогревать мышцы», - поделился своим рецептом Данко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Все из-за Крыма»: Киркоров заявил о предательстве Зеленского. Филипп Киркоров рассказал об обиде на Владимира Зеленского.

«Из-за Крыма»: Литва хочет запретить Киркорову въезд в страну. Министерство иностранных дел Литвы подало в Департамент миграции при МВД Литовской Республики обращение с просьбой о включении российского артиста Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику.

Холодец животворящий: Жигунова выписали из больницы в Ялте. Известный российский актер Сергей Жигунов, который попал в Ялтинский госпиталь с коронавирусом, выписался, и будет проходить дальнейшее лечение в амбулаторном формате.

Мэр Ялты накормила холодцом заболевшего гардемарина Жигунова. Актер попал в крымскую больницу с коронавирусом.