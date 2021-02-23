Какой сегодня праздник 23 февраля

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Сегодня, 23 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День защитника Отечества в России

23 февраля отмечается День воинской славы России — День защитника Отечества. Эта дата установлена Федеральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Б.Ельциным 13 марта 1995 года.

В СССР было принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».

Сегодня для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин, Защитников в самом широком смысле этого слова.

Праздник иконы Божией Матери «Огневидная»

23 февраля - это день Иконы Божией Матери «Огневидная». Верующие особенно любят и почитают образ Пресвятой Богородицы - заступницы людей от всяких бед и несчастий. Молитва перед редкой иконой «Огневидная» имеет свое значение и силу, особенно в этот день.

В самом названии этой иконы отображается ее особенность – лик Пресвятой Девы предстает в огненно-красных тонах, символизируя пролитую на кресте кровь Христа во имя искупления человеческих грехов. Голову Богоматери покрывает красный платок, и все полотно иконы словно пылает от кровавых красок. Богородица на иконе «Огневидная» изображена одна, без младенца Иисуса, ее руки словно освобождены для того, чтобы принять в свои объятия и защитить каждого из нас от всех бед и несчастий.

Сагаалган (Буддийский Новый год)

Новый год - единственный праздник, который дошел из глубин древности до наших дней без изменения своего внутреннего звучания. Новый год оказался органично встроенным в систему праздничных календарей всех стран без исключения, заняв при этом ведущее место в каждом календаре. Во всех странах он был насыщен соответствующим мифологическим и ритуальным содержанием. Но, повторяясь, несмотря на поражающее воображение многообразие современных форм и традиций новогодних празднований, все они имеют все тот же общий символический смысл: избавления от проблем и неудач уходящего года, и обеспечения богатства, плодородия и процветания, то есть благосостояния и успеха в году грядущем.

Также сегодня, 23 февраля, отмечают такие праздники:

- День создания Вооруженных сил Таджикистана

- Прохор Весновей (Харлампий)

- Всемирный день стерилизации домашних животных (World Spay Day)

- День сражений подушками

- Международный день собачьего печенья (International Dog Biscuit Appreciation Day)

- День бананового хлеба (National Banana Bread Day) в США

- День игры в теннис (Play Tennis Day) в США

- День керлинга (Curling is Cool Day) в США

- День независимости Брунея

- День республики в Гайане

Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Лука, Марк, Антон, Василий, Павла, Карп, Прохор, Гавриил, Мартирий, Геннадий, Аркадий, Семен, Анна, Валентина, Ваптос, Галина, Герман, Иоаким, Лонгин, Пимен, Порфирий, Харлампий, Эннафа.

Что происходило 23 февраля в прошлые годы

1863 - английские путешественники объявили об открытии источников реки Нил.

1866 - Австрия и Пруссия заключили Пражский мир, заложив основу формирования Германии.

1874 - английский майор Уолтер Вингфилд запатентовал новую игру на свежем воздухе, которая сегодня всем известна как теннис.

1886 - американец Холл электролитическим методом получил алюминий.

1893 - Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.

1927 - Совнарком Украины принял постановление о помощи бродячим цыганам при переходе на «трудовой оседлый образ жизни».

1944 - Сталин упразднил Чечено-Ингушской Автономную Республику с последующей депортацией всех чеченцев и ингушей на просторы Средней Азии.

1997 - ученые из Эдинбурга (Шотландия) сообщили об успешном клонировании взрослой овцы. Новорожденная получила имя Долли.

2000 - Карлос Сантана получил 8 наград «Грэмми» из десяти возможных номинаций. В 2003 году этот подвиг повторила Нора Джонс, которая также завоевала восемь статуэток «Грэмми».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 февраля. Какие праздники будут завтра?

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