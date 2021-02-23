Происшествия
К Земле приближаются три астероида, один - размером со стадион
фото © Новости Крыма
Астероид размером со стадион приблизится к Земле 22 февраля. Он пролежит на расстоянии около четырех миллионов километров от планеты.
Об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL на своем сайте.
Отмечается, что диаметр астероида составляет 213 метров. Помимо него в ближайшие сутки к Земле приблизятся также астероиды диаметром 23 метра и 40 метров. Первый окажется от нашей планеты на расстоянии 5,6 млн километров, а второй – 6,9 млн километров.
В конце октября прошлого года ученые Института астрономии Гавайского университета заявили, что астероид Апофис отклоняется от своей орбиты на 170 метров в год, что может привести к тому, что в 2068 году он столкнется с Землей. Радиус астероида составляет 325 метров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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