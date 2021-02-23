Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию очистных сооружений в поселке под Ялтой

Проект реконструкции канализационных очистных сооружений в поселке Санаторное под Ялтой получил положительное заключение после повторного рассмотрения.

Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Реконструкция предполагает строительство станции биологической очистки с применением мембранной технологии.

«В проекте разработана комбинированная технологическая схема, сочетающая полную биологическую очистку с технологией глубокого удаления азота, мембранное илоотделение и последующее обеззараживание сточных вод», – сообщили в ведомстве.

Комплекс включает здание приемного резервуара, механической очистки и обработки осадка, а также здания реагентного хозяйства, воздуходувок, насосной станции и станции обеззараживания. Предусмотрены блок глубокой биологической очистки, административно-бытовое здание и химическая лаборатория.

Также проект предполагает строительство других технических сооружений. «В ходе реализации проекта построят новый глубоководный выпуск и выполнят берегоукрепление территории за счет устройства волногасящей бермы для защиты площадки, зданий и сооружений от волнового воздействия», – добавили в пресс-службе.

КОС смогут очищать до 2500 кубических метров сточных вод в сутки. Предполагается, что качество очищенной сточной воды будет соответствовать условиям сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Также их можно будет повторно использовать для собственных технологических нужд комплекса.

Проект разработан АО «345 Механический завод». Застройщиком выступает крымское госпредприятие «Водоканал Южного берега Крыма».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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