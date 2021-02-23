Эксперт назвал условие, при котором доллар будет стоить 30 рублей

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Курс рубля зависит от ситуации на внешних рынках.

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал «Вечерней Москве», при каком условии курс доллара будет равняться 30 рублям, передают РИА Новости.

«Власти должны решиться на деноминацию, как, например, недавно было в Белоруссии. Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3», — пояснил он.

Эксперт отметил, что Россию может ожидать деноминация, если доллар будет стоить 125-127 рублей. Однако сейчас курс находится в диапазоне 73-77 рублей за доллар, поэтому проводить деноминацию бессмысленно.

Демура уточнил, что курс рубля зависит от ситуации на внешних рынках. При этом он обратил внимание на распространенное заблуждение, будто бы укрепление или ослабление российской валюты происходит из-за изменения цен на нефть.

«Эта зависимость есть только в головах экспертов и аналитиков», — подытожил он.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольские госучреждения систематически не платят подрядчикам. В 2020 году в результате принятых мер прокурорского реагирования государственными заказчиками перед субъектами хозяйствования погашена задолженность по исполненным региональным государственным контрактам на общую сумму более 353 млн. рублей.

Крым заработал в прошлом году на приватизации госимущества 6,7 млрд рублей. План по приватизации имущества, находящегося в госсобственности, был перевыполнен крымскими властями в прошедшем году, и принес в бюджет республики 6,7 млрд рублей.

Десятку самых богатых депутатов Крыма возглавила член ЛДПР. Парламентарий, занявшая первое место, заработала за год более 137 миллионов рублей.

Объем кредитования крымчан за год вырос на треть. Общий объем кредитов, предоставленных населению Республики Крым в 2020 году, составил почти 60 млрд рублей и по сравнению с 2019 годом увеличился на 34,8%.