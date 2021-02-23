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Коронавирус в Крыму

Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Крыму

10:12 вторник, 23 февраля 2021

Четыре человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Такую информацию распространил минздрав Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 904.

На территории Республики Крым за сутки выявили 79 случаев коронавируса. За весь период пандемии – 35395 случаев.

Число выздоровевших за сутки – 67 человек, за весь период пандемии – 31 071 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым провалил цифровизацию здравоохранения. Крым оказался в числе худших регионов России по цифровизации здравоохранения.

COVID-19 за сутки унес жизни пяти крымчан, общее число умерших достигло 900. Пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 63 человек.

В Крыму резко упало число новых заражений коронавирусом. За 21 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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