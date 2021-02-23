Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● COVID-19 за сутки унес жизни пяти крымчан, общее число умерших достигло 900 ● В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое ● В Крыму резко упало число новых заражений коронавирусом ● COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое
Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Крыму
Четыре человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Такую информацию распространил минздрав Крыма.
Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 904.
На территории Республики Крым за сутки выявили 79 случаев коронавируса. За весь период пандемии – 35395 случаев.
Число выздоровевших за сутки – 67 человек, за весь период пандемии – 31 071 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым провалил цифровизацию здравоохранения. Крым оказался в числе худших регионов России по цифровизации здравоохранения.
COVID-19 за сутки унес жизни пяти крымчан, общее число умерших достигло 900. Пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 63 человек.
В Крыму резко упало число новых заражений коронавирусом. За 21 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Ялте во время прогулки по горам пострадала женщина
На Южном берегу Крыма спасателям пришлось оказывать помощь туристке, сломавшей ногу в горах.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 22 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.
Масштабный пожар перепугал жителей Севастополя фото
Происшествие, которое было видно издалека, случилось в Гагаринском районе.
На судне в Керченском проливе - массовое отравление, один человек уже умер
Специалисты готовят к эвакуации экипаж грузового судна April, находящегося в Керченском проливе под флагом Панамы.
19 февраля
В Крыму зафиксировали ажиотаж на рынке недвижимости
22 часа назад
Зеленский прокомментировал идею строительства «еще одной дамбы» на Северо-Крымском канале
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти пока не собираются строить еще одну дамбу на Северо-Крымском канале в рамках программы «Большое строительство».