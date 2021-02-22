Жительница Севастополя накопила более сотни штрафов от ГИБДД

Севастопольские приставы арестовали автомобиль местной жительницы, которая накопила более сотни штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В срок, отведенный для добровольной оплаты, они не были погашены.

«На исполнении находились исполнительные производства о взыскании 119 административных штрафов ГИБДД с жительницы Севастополя – гражданки С. на сумму более 70 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Севастополю.

Приставы арестовали банковский счет женщины и пригласили ее на прием.

«Должница явилась на прием к приставу-исполнителю на собственном автомобиле, который незамедлительно был подвергнут описи и аресту», – добавили в пресс-службе.

Машина будет принудительно продана, если гражданка не погасит долг.

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