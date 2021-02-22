Общество
Жительница Севастополя накопила более сотни штрафов от ГИБДД
Севастопольские приставы арестовали автомобиль местной жительницы, которая накопила более сотни штрафов за нарушение правил дорожного движения.
В срок, отведенный для добровольной оплаты, они не были погашены.
«На исполнении находились исполнительные производства о взыскании 119 административных штрафов ГИБДД с жительницы Севастополя – гражданки С. на сумму более 70 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Севастополю.
Приставы арестовали банковский счет женщины и пригласили ее на прием.
«Должница явилась на прием к приставу-исполнителю на собственном автомобиле, который незамедлительно был подвергнут описи и аресту», – добавили в пресс-службе.
Машина будет принудительно продана, если гражданка не погасит долг.
Ранее Новости Крыма сообщали:
СК проводит проверку по факту отравления детей-спортсменов из Крыма. В Новороссийске следователи Следственного комитета выясняют обстоятельства массового обращения в больницу крымских спортсменов.
В Крыму ужесточат правила проведения техосмотра транспорта. С 1 марта 2021 года будут аннулированы диагностические карты автомобилей, которые были получены без фактического заезда на станцию техосмотра.
ФСБ-шники арестовали гражданина Украины за упорные попытки попасть в Крым. Пограничники задержали очередного украинца, который «пытался незаконно пересечь границу с Крымом».
В МЧС подвели итоги снежного коллапса в Крыму. 281 человек обратился за помощью в мобильные пункты обогрева на участке трассы от Феодосии до Керчи, еще 226 человек пришлось разместить в трех пунктах временного размещения в Керчи.
В Крыму резко упало число новых заражений коронавирусом
За 21 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу
Люди, которые переболели коронавирусом, сохраняют иммунитет к нему на длительное время.
Азовское море замерзло в районе Крыма
Последний раз лед полностью сковывал водоем в 2017 году.
вчера
«На кону - здоровье наших детей»: жители Ялты протестуют против опреснения морской воды фото
В Ялте активисты собирают подписи против строительства в городе установки по опреснению морской воды, инициированного властями.