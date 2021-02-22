Водный кризис
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Зеленский прокомментировал идею строительства «еще одной дамбы» на Северо-Крымском канале
фото © Крым.реалии
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти пока не собираются строить еще одну дамбу на Северо-Крымском канале в рамках программы «Большое строительство».
Об этом он сказал в интервью украинским журналистам во время форума «Украина 30».
Так, на вопрос журналиста о том, как Владимир Зеленский прокомментирует информацию российских СМИ о том, что Украина планирует строительство еще одной дамбы на Северо-Крымском канале, президент ответил: «Пока что не собирались. Читать об этом (предположения о строительстве еще одной дамбы) надо, потому что иногда они (российские СМИ) подкидывают неплохие идеи».
17 февраля постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич посетил Управление Северо-Крымского канала в городе Таврийск и провел встречу с начальником управления Сергеем Шевченко. В ходе встречи обсудили необходимость укрепления дамбы, которая не пускает воду на полуостров.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым получит «устойчивое водоснабжение» без участия властей Украины. Ранее в феврале глава парламента Крыма Владимир Константинов поручил изучить ситуацию по состоянию Северо-Крымского канала.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радіо Свобода заявлял, что возобновление подачи днепровской воды в Крым по каналу возможно только «после его деоккупации». До этого Кулеба назвал бесперспективными попытки России, в частности депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, обращаться в ООН из-за перекрытия подачи днепровской воды в Крым.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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