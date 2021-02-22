Ветеринар рассказал почему коты любят валерьянку

фото © kote.ru

Почему коты любят валерьянку, когда пора к ветеринару и зачем чистить зубы питомцу.

Об этом рассказал ветеринарный врач Решат Куртмалаев.

«Коты любят валерьянку потому, что в ее состав входят феромоны (актинидин), из-за которых мы видим проявление измененного гормонального и эмоционального состояния питомца. Для питомца это самый настоящий наркотик, который вызывает опьянение, и им по душе такой эффект. Это и энергетик, и снотворное, и смертельный препарат в одном флаконе. После приема наступает кратковременный период гиперактивности, затем питомец становится вялым и сонным», - рассказал он.

Кстати, кошки - интроверты, а это значит, что они не могут ярко выражать свои эмоции, дать понять, что им больно, дискомфортно.

«Поэтому многие болезни кошек хозяева могут проморгать и не заметить сразу, а потом столкнуться с тяжелым и длительным лечением. Врачи рекомендуют раз в год проходить плановую диспансеризацию, ежегодную вакцинацию и также регулярные обработки питомца от экто- и эндопаразитов (глистов и блох)», - рекомендовал собеседник.

По словам Куртмалаева, бытует заблуждение, что если питомец не выходит на улицу, то ему не страшны какие-либо болезни и не нужна вакцинация, но это совсем не так.

Врач также подчеркнул, что котам обязательно нужно регулярно чистить уши и подстригать коготки. Следует обратить внимание и на питание – оно должно быть однобоким. Если это сухой корм, значит, покупать нужно только его, без добавления натуральной пищи. В том случае, если выбор пал на мясо и каши, то они должны быть без приправ и с минимальным содержанием соли.

Специалист добавил, что нельзя приучать кошку к еде со стола. Это вредная привычка, которая приведет к проблемам с поджелудочной железой и печенью, шерстью и кожей.

Молоко можно давать котятам до трех-четырех месяцев включительно. Далее этот продукт лучше устранить из рациона, это связано с недостаточной выработкой ферментов в организме взрослого кота, необходимых для усваивания лактозы. И, как следствие, у питомца могут наблюдаться жидкий стул, вздутие и вялое настроение, так как болит животик.

Кроме того, коты нуждаются в чистке зубов. Они так же, как и люди, подвержены недугам.

«Есть заболевания, которые появляются у котов именно из-за неправильного и недостаточного ухода за полостью рта. Зубной налет - это остатки пищи, который потом перерастает в зубной камень», - рассказал Куртмалаев.

Чистить зубы животному можно только специальными пастами и щетками, ни в коем случае нельзя использовать средства для людей.

Также врач рассказал, почему некоторые кошки лезут в цветочные горшки или прыгают на обеденный стол. По его словам, если кот ест домашние растения, возможно, ему не хватает в рационе витаминов, а если роет землю, то у него может быть невычищенный вовремя туалет. Когда кот постоянно забирается на стол, вполне допустимо, что он просто недоедает.

Главное, отметил врач, найти причину такого поведения. А отучить от дурной привычки есть много способов. Например, цитрусовые, запах которых так не нравится пушистым питомцам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поклонская опубликовала игривые фото из своей спальни. Депутат Государственной Думы РФ, представляющая интересы Республики Крым, Наталья Поклонская подняла всем настроение домашними снимками.

Какой сегодня праздник 21 февраля. Сегодня, 21 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 20 февраля. Сегодня, 20 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 19 февраля. Сегодня, 19 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.