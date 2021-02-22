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Власть

В Украине прокомментировали разрешение НАТО летать над Крымом

09:07 понедельник, 22 февраля 2021

Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин прокомментировал разрешение со стороны Киева самолетам НАТО полетов в Крыму.

По его словам, натовским самолетам можно летать в зоне ответственности Симферопольского аэропорта. Тем не менее, они вряд ли будут подлетать ближе, чем на 12 миль к полуострову.

Как передает OBOZREVATEL, Бабин утверждает, что «никакая международная организация не признает за Россией права управлять с Симферопольского аэропорта авиационными потоками». Он добавил, что «до сих пор, согласно международному воздушному праву, это зона ответственности Украины».

При этом он подчеркнул, что Украина вовсе не приглашает авиацию НАТО летать над Крымом. Она только разрешает делать это.

Ранее Верховная рада Украины призвала ООН, Европарламент, ОБСЕ, НАТО и другие международные структуры, а также руководство стран мира усилить давление на Россию. Также там потребовали от международных организаций продолжить расценивать Крым и Севастополь как территорию Украины.

В тексте использованы материалы: МК

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