В Симферополе мужчина украл пистолет из витрины магазина. Вора задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Следствием установлено, что подозреваемый воспользовался моментом, когда продавец отвлекся, и похитил из открытой витрины пневматический пистолет стоимостью 10 тыс. рублей.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 38-летний местный житель. В ходе обыска по месту жительства задержанного похищенный пистолет был изъят и возвращен в магазин», - говорится в сообщении.

Мужчина признался, что собирался перепродать пистолет, а вырученные за него деньги потратить на собственные нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет заключения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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