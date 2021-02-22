Происшествия
В Симферополе мужчина украл пистолет из витрины магазина
В Симферополе мужчина украл пистолет из витрины магазина. Вора задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Следствием установлено, что подозреваемый воспользовался моментом, когда продавец отвлекся, и похитил из открытой витрины пневматический пистолет стоимостью 10 тыс. рублей.
«По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 38-летний местный житель. В ходе обыска по месту жительства задержанного похищенный пистолет был изъят и возвращен в магазин», - говорится в сообщении.
Мужчина признался, что собирался перепродать пистолет, а вырученные за него деньги потратить на собственные нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет заключения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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