В Севастополе продают яхту, на которой снимался клип певицы Елки

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В Севастополе продается моторная яхта, на которой снимался клип популярной музыкальной исполнительницы Елки.

Объявление о продаже судна ценой в 4,9 миллиона рублей было опубликовано вчера на странице интернет-сервиса «Авито».

Яхта оборудована четырьмя гостевыми каютами с двуспальными кроватями, кондиционером, телевизором, холодильником, душем и туалетом, а также тремя каютами для членов экипажа. В кают-компании (помещение для обеда и совместного отдыха) установлены два дивана, два стола на 12 персон, барная стойка, электроплита и микроволновая печь.

«Помещения защищены двухуровневой изоляцией. Теплоход оборудован подъемной талью с моторной лодкой. Имеется крюк для буксировки тяжелых плавсредств», – подчеркивает продавец.

Однако самой интересной деталью является то, что на продаваемом судне, по его словам, снимался клип «Тело Офигело» музыкальной исполнительницы Елки. В свою очередь отметим, что опубликованные на сайте фотографии яхты имеют сильное сходство с судном, запечатленным в клипе 2013 года.

В тексте использованы материалы: Форпост

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