В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое

фото © strana.ua

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 63 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Выписаны с выздоровлением за сутки 57 человек.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 567, при этом 10 429 человека выздоровели.

За сутки скончались трое пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 475.

На территории Республики Крым за сутки выявили 86 случаев коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу. Люди, которые переболели коронавирусом, сохраняют иммунитет к нему на длительное время.

COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 68 человек.

Пять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

В Крыму - чуть больше сотни новых заражений за сутки. За 20 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 106 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.