Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +4
море +10

Коронавирус в Крыму

В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое

12:00 понедельник, 22 февраля 2021
В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое

фото © strana.ua

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 63 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Выписаны с выздоровлением за сутки 57 человек.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 567, при этом 10 429 человека выздоровели.

За сутки скончались трое пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 475.

На территории Республики Крым за сутки выявили 86 случаев коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу. Люди, которые переболели коронавирусом, сохраняют иммунитет к нему на длительное время.

COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 68 человек.

Пять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

В Крыму - чуть больше сотни новых заражений за сутки. За 20 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 106 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое

В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 63 человек.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
В Крыму резко упало число новых заражений коронавирусом

В Крыму резко упало число новых заражений коронавирусом

За 21 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Санкции
Австрия объяснила участие своих архитекторов в стройке в Крыму

Австрия объяснила участие своих архитекторов в стройке в Крыму

Австрийское архитектурное бюро строит оперу в Крыму по инициативе Путина.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации