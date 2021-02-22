Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму резко упало число новых заражений коронавирусом ● COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое ● Пять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● В Крыму - чуть больше сотни новых заражений за сутки ● COVID-19 за сутки подтвержден в Севастополе у 69 человек, четверо умерли
В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое
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Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 63 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Выписаны с выздоровлением за сутки 57 человек.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 567, при этом 10 429 человека выздоровели.
За сутки скончались трое пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 475.
На территории Республики Крым за сутки выявили 86 случаев коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки у 68 человек, скончались трое. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 68 человек.
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В Крыму - чуть больше сотни новых заражений за сутки. За 20 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 106 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за минувшие сутки у 63 человек.
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