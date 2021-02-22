В Крыму зафиксировали ажиотаж на рынке недвижимости

Об этом сообщает «Комсомолка» со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости» и портала «Мир квартир».

В частности, по итогам ушедшего года на полуострове вырос спрос на покупку квартир как в первичном – плюс 11%, так и во вторичном сегменте – плюс 44%.

Наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры.

В целом за пять лет Крым занял лидирующее место в рейтинге регионов России с самой дорогой недвижимостью, так как с каждым годом цены на недвижимость в республике росли, отмечает издание.

«Заметный рост потребительского интереса отмечен в крупных городах полуострова. Среди них – Керчь, где годовая динамика (2020 к 2019 г.) составила +78% в категории новостроек и +12% в сегменте вторичного жилья, Ялта (+21% и +35%), Симферополь (+5% и +38%) и Евпатория (+8% и +34%). В Севастополе по итогам 2020 года увеличение показателя наблюдалось только на вторичном рынке – +52%», – уточнил руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

По информации эксперта, в ближайшей перспективе в Крыму ожидается падение темпов роста цен на новостройки.

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